İsrail’e baskı artmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Erdoğan görüşmede Filistin’e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti. 1 saat 50 dakika süren görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Kurti’nin iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya her alanda desteğinin devam edeceğini, özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin’e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti."
Macaristan’ın desteği önemli
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nda başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.