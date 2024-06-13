İsrail'e baskı yapın barış sağlansın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki hükümetler arası zirve için Madrid'e gitti. Erdoğan burada ilk görüşmesini İspanya Kralı 6. Felipe ile gerçekleştirdi. Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

SOYKIRIM POLİTİKASI SONA ERMELİ

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

15 ANLAŞMA İMZALANACAK

Erdoğan bugün de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklar, bugünkü zirvenin amacının "mükemmel seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomi, ticaret, yatırım olanaklarını zenginleştirmek ve bu şekilde kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" olduğunu bildirdi. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İspanya'dan Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye her iki ülkeden altışar bakanın katılması öngörülüyor.Yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanması beklenen zirvenin ana gündem maddelerinden birisinin de yine İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın olması bekleniyor.

6 Temmuz'da Şuşa'da

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentine bir ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurdu. Ermenistan’ın 8 Mayıs 1992’de işgal ettiği Karabağ’da yer alan Şuşa kenti, Azerbaycan tarafından 8 Kasım 2020’de işgalden kurtarılmıştı.

İhracatta altıncı ülke

İspanya-Türkiye arasında her yıl gelişen ekonomik ilişkiler zirve vesilesiyle düzenlenecek iş forumuyla daha fazla ön plana çıkacak. Bugün gerçekleşecek iş forumuna, Türkiye'den 150 kadar iş insanının katılmasının öngörüldüğü, tekstil, otomotiv, çelik dahil, 11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanlarının bir araya geleceği bildirildi. İspanya, 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin ihracatının dünyada altıncı, AB'de ise Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü müşterisi konumunda bulunuyor. Program gereği iş forumunun açılışını yapacak olan Erdoğan ve Sanchez daha sonra zirve için başbakanlık konutu Moncloa'ya geçecek.

Görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira’yı Külliye'de ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, İspanya'ya gerçekleştirdiği ziyaret öncesi Esenboğa'da 'Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayıp yurda dönen astronot Tuva Cihangir Atasever ve ailesiyle de bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.







