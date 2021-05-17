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ANKARA

İsrail’e caydırıcı bir ders verilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda Gazze’ye yapılan saldırıları görüştü. Erdoğan görüşmede uluslararası camianın da İsrail’e pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İsrail’e caydırıcı bir ders verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İran Cumhurbaşkanı Ruhani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

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EYLEM BİRLİĞİ OLMALI

  • Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

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Uluslararası camianın da İsrail’e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.

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