İsrail’in işkence gemileri

Terör devleti İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırının ardından ortaya çıkan tanıklıklar, işgal rejiminin Akdeniz açıklarında kurduğu yüzen işkence sistemini gözler önüne serdi. Aktivistlerin ‘işkence gemileri’ olarak tanımladığı, İsrail donanmasına ait ABD yapımı INS Nahshon gemileri, tamamen bu amaç için tasarlanmış.

428 AKTİVİST GRUPLARA AYRILDI

İşgal güçleri, Akdeniz açıklarındaki 2 ayrı gemiyi, geçici gözaltı ve işkence merkezine dönüştürdü. Filoya baskın düzenleyen İsrailliler, 428 aktivisti bu 2 gemide topladı. Gemilerin her biri yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeydi. Gemilerin iki yanında kule benzeri yapılar bulunuyor, bir bölümde kumanda merkezi ve kaptan köşkü, diğer bölümde ise radar sistemleri yer alıyordu.

GÜVERTE DİKENLİ TELLE ÇEVRİLMİŞ

Her 2 geminin güverteleri tamamen boşaltılarak dikenli teller ve metal konteynerlerle çevrilmiş. 6 konteynerle dikdörtgen bir alan oluşturulduğu, orta bölümde ise 8 seyyar tuvalet bulunduğu öğrenildi. Tuvaletlerin tahliye sistemi olmadığı için kısa sürede tüm alanı pis bir koku sardı. Özellikle gündüz saatlerinde güneşin etkisiyle kokunun dayanılmaz bir hal aldığı ifade edildi.

KAPILAR SÖKÜLÜP SU BASILDI

Sumud aktivistleri, gemilerde metal zemin ve konteynerlerde yatmaya zorlandı. Konteynerlerin kapıları özellikle söküldü ve aktivistler gece boyu açık denizde sert rüzgar ve soğuğa maruz bırakıldı. Konteynerlere ayak bileği hizasına kadar su basıldı. Gemilerde sürekli projektör ve yoğun ışık kullanıldı. İşgal ordusu, 44 ülkeden 85’i Türk 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu.











