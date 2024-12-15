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İsrail'in saldırıları durmalı: Toprak bütünlüğü vurgusu

İsrail'in saldırıları durmalı: Toprak bütünlüğü vurgusu

04:0015/12/2024, الأحد
G: 15/12/2024, الأحد
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde ‘Uluslararası Bakanlar Toplantısı' sonrası basın açıklaması yaptı. İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırılara dikkat çeken Fidan, “Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı. Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı” dedi.

Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Ürdün'ün Akabe kentinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, ‘uluslararası bakanlar’ toplantısı yapıldı. Ürdün, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Bakan Fidan, Suriye için toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.


İSRAIL'IN SALDIRILARI DERHAL DURMALI

Fidan konuşmasında şunlara değindi: “Bölgemiz tarihi günlerde geçiyor. Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizim gibi güven ve refah içinde yaşamayı hak ediyor. Hepimizin Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Bu tarihi dönemde devlet kurumlarının korunması gerekiyor. Suriye'nin bütünlüğü tüm koşullar altında korunmalı. Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Yanlış bir adım düzensiz göç adımına neden olabilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı”


#Hakan Fidan
#Suriye
#Dışişleri Bakanlığı

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