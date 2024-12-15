İsrail'in saldırıları durmalı: Toprak bütünlüğü vurgusu

Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Ürdün'ün Akabe kentinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, ‘uluslararası bakanlar’ toplantısı yapıldı. Ürdün, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Bakan Fidan, Suriye için toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.

Fidan konuşmasında şunlara değindi: “Bölgemiz tarihi günlerde geçiyor. Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizim gibi güven ve refah içinde yaşamayı hak ediyor. Hepimizin Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Bu tarihi dönemde devlet kurumlarının korunması gerekiyor. Suriye'nin bütünlüğü tüm koşullar altında korunmalı. Terörizmin bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Yanlış bir adım düzensiz göç adımına neden olabilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı”