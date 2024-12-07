Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sürerken Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, İran Dışişleri Bakanı
Abbas Arakçi
ile 22'nci Doha Forumu marjında görüştü.
Suriye konuşuldu
Suriye konuşuldu
Görüşmede, Suriye'deki durum detaylı olarak ele alındı.
Görüşmede ayrıca, öğleden sonra gerçekleştirilecek olan Astana formatındaki 'Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.
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