İsrail’in suçlarına kalkan olmayın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğine Pakistan’la devam etti. Pakistan’a giden Fidan, Başbakan Şahbaz Şerif, Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüşen Fidan, dünyaya Gazze için çağrı yaptı. Dar ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Gazze'de devam eden insani felaketin sona ermesi için yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

BÜTÜN KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTILAR

“İsrail, insanlık vicdanının ve ulusal hukukun bütün kırmızı çizgilerini aşmıştır” diyen Fidan, İsrail'in topyekun zafer arayışıyla tüm bölgeyi yıkım ve savaşa sürüklediğini vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda yakın eş güdümün sürdürüleceğine dikkat çeken Fidan, şunları kaydetti: “Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz.”

BU YANLIŞTAN DÖNÜN

“Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirmek imkanı yoktu. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz. Gelinen noktada, İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, halen Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan dönsünler, çok geç olmadan.”

İSLAM DÜNYASININ SESİ OLACAĞIZ

Pakistan'ın Umman Denizi'ne ulaşan coğrafi konumuyla büyük ve stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Fidan, “Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek, Türkiye ve Pakistan'ın ortak çabaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Tüm imkanları seferber ettik

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet dileyen Fidan, “Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk” dedi. Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için AFAD, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğini belirten Fidan, “İran halkının başı sağ olsun” diye konuştu.







