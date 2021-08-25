​İsrail’le seçimi konuştu

Daha önce Avrupa büyükelçilerine Türkiye’yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian ile erken seçimi konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İsrail Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian’ı Genel Merkez’de ağırladı. Basına kapalı yapılan görüşmede Türkiye’deki siyasi gelişmelerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

GÜNDEM CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı