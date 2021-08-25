​İsrail’le seçimi konuştu

Daha önce Avrupa büyükelçilerine Türkiye’yi şikayet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian ile erken seçimi konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İsrail Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian’ı Genel Merkez’de ağırladı. Basına kapalı yapılan görüşmede Türkiye’deki siyasi gelişmelerin masaya yatırıldığı öğrenildi.
- Sık sık erken seçimi dile getiren Kılıçdaroğlu, iç siyaseti İsrail’li temsilci ile değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin siyasi tutumunu anlattığı, partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı hakkında da maslahatgüzarı bilgilendirdi.