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İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 28 şehrin adayını açıklayacak. İstanbul adayı Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum olacak. Adaylığın tebliğ edilmesinin ardından yakın çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Kurum, "16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un karmaşasını düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için yola çıkacağız" dedi.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 01:54 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti’de seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilin adayını bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek programda açıklayacak. Saat 14.00’te başlaması planlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabından sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak. Cumhur İttifakı ile görüşmeleri sürdüren AK Parti, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Yalova illerinin adaylarını duyuracak.

KURUM: 16 MİLYON İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Adaylığın kendine tebliğ edilmesinin ardından yakın çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Kurum, 16 milyon İstanbullu için yola çıkacaklarını söyledi. Kurum şu ifadeleri kullandı: “Ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağız. 16 Milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul’un karmaşasını düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için yola çıkacağız.”

Gözler bu salonda olacak

Toplantıya ev sahipliği yapacak Haliç Kongre Merkezi, “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin HAZIRIZ KARARLIYIZ” sloganlarıyla donatıldı.



#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#AK Parti
21 dakika önce
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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi