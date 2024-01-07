İstanbul adayı Murat Kurum

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti’de seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilin adayını bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek programda açıklayacak. Saat 14.00’te başlaması planlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabından sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak. Cumhur İttifakı ile görüşmeleri sürdüren AK Parti, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Yalova illerinin adaylarını duyuracak.

İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Adaylığın kendine tebliğ edilmesinin ardından yakın çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Kurum, 16 milyon İstanbullu için yola çıkacaklarını söyledi. Kurum şu ifadeleri kullandı: “Ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağız. 16 Milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul’un karmaşasını düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için yola çıkacağız.”