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Doğal gaz parlamasıyla panikleyip beşinci kattan atladı

Doğal gaz parlamasıyla panikleyip beşinci kattan atladı

23:2811/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
DHA
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Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ataşehir'de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da bir apartman dairesinde ocak montajı sırasında doğal gaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi. Paniğe kapılan 22 yaşındaki genç, korkuyla beşinci kattaki evinin camından aşağı atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı sırasında doğal gaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi. Olay nedeniyle paniğe kapılan Dursun Erol (22), korkuyla beşinci katın camından atlayarak ağır yaralandı. Erol'un camdan atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın beşinci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi. Ocağın montajını yapan Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, beşinci kattaki dairenin camından atladı.

Beton zemine düşen genç ağır yaralandı

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, beşinci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşananlar kamerada

Doğal gaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın beşinci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.



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