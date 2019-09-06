Gündem Beyoğlunda börekçide silahlı saldırı 1 ölü
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İstanbul Beyoğlu'nda börekçide silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda börekçide silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Beyoğlu'nda, bir börekçide silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

İstanbul'daki olay, 06.00 sularında Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir börekçide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce börekçide henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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