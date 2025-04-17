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İstanbul - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: Yol 3 saat kapalı kaldı

İstanbul - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: Yol 3 saat kapalı kaldı

14:5217/04/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: Yol 3 saat kapalı kaldı.
İstanbul - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: Yol 3 saat kapalı kaldı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu Hezarfen Havalimanı istikametinde hafriyat kamyonuyla otobüs çarpıştı. Edirne istikametinde meydana gelen kazada yol 3 saat kapalı kaldı. Kazada kamyon şoförü yaralanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Hazerfen Havaalanı mevki Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 FSG 320 plakalı hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önünde ilerleyen Edirne'ye yolcu taşıyan şehirlerarası otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi yola devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol tamamen kapandı.


Kamyon şoförü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırılıken, otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse nakledildi.Olay yerine gelen polis ekipleri ise, yolun kapanmasının ardından trafiği emniyet şeridinden kontrollü olarak verdi. Kaza sırasında yola savrulan hafriyat ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve iş makinalarıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol nedeniyle TEM Otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir vinçle bulunduğu yerden kaldırıkdı. Kaza nedeniyle kapalı kalan yol ise trafik ekipleri tarafından açıldı.

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