İstanbul - Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otobüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: Yol 3 saat kapalı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırılıken, otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse nakledildi.Olay yerine gelen polis ekipleri ise, yolun kapanmasının ardından trafiği emniyet şeridinden kontrollü olarak verdi. Kaza sırasında yola savrulan hafriyat ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve iş makinalarıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol nedeniyle TEM Otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir vinçle bulunduğu yerden kaldırıkdı. Kaza nedeniyle kapalı kalan yol ise trafik ekipleri tarafından açıldı.