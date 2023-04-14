İstanbul Finans Merkezi gün sayıyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Kearney'in raporunda, Türkiye'nin çok sayıda bölgesel pazara erişimi olan coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam ettiği belirtildi. Rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2022 yılında bir önceki yıla göre 64 milyar dolar artarak 2 trilyon 132 milyon dolara yükseldi. Bu yılki rapor, küresel şirketlerin yöneticilerinin 2023 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Türkiye uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam etmesi nedeniyle öncelikli adreslerden.