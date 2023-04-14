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İstanbul Finans Merkezi gün sayıyor

Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek İstanbul Finans Merkezi pazartesi günü hizmete girecek.

04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Finans Merkezi.

İstanbul Finans Merkezi.

Dünyanın önde gelen finans merkezi arasına girecek olan İstanbul Finans Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek ürün ve araçların merkezi haline gelecek projede Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri bulunuyor. 17 Nisan’da açılacak olan Finans Merkezi’nde 1.4 milyon metrekare ofis alanları, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.


Türkiye doğrudan yatırım için öncelikli adres: Güçlü altyapısı ile olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunuyor
Türkiye doğrudan yatırım için öncelikli adres: Güçlü altyapısı ile olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunuyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Kearney'in raporunda, Türkiye'nin çok sayıda bölgesel pazara erişimi olan coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam ettiği belirtildi. Rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2022 yılında bir önceki yıla göre 64 milyar dolar artarak 2 trilyon 132 milyon dolara yükseldi. Bu yılki rapor, küresel şirketlerin yöneticilerinin 2023 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Türkiye uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam etmesi nedeniyle öncelikli adreslerden.


#Ekonomi
#İstanbul Fuar Merkezi (İFM)
#Merkez Bankası
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