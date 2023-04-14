İstanbul Finans Merkezi gün sayıyor

İstanbul Finans Merkezi.
Dünyanın önde gelen finans merkezi arasına girecek olan İstanbul Finans Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek ürün ve araçların merkezi haline gelecek projede Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri bulunuyor. 17 Nisan’da açılacak olan Finans Merkezi’nde 1.4 milyon metrekare ofis alanları, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.