Gündem Başakşehirde 4 Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı
İSTANBUL

Başakşehir’de 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ile İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Başakşehir’de 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı ​
Yasin Kartoğlu

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ile İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen 4. Bölgesel Living Lab Zirvesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde başladı.

İki gün sürecek zirvede kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki iş birliği güçlendirilerek Living Lab’ler için yeni modellerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başarı hikâyelerinden kuluçka merkezlerine kadar pek çok konuda fikirlerimizi katılımcılarımızla paylaşacağız” dedi.

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