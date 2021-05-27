Gündem Başakşehirde gönül köprüleri kuruldu
İSTANBUL

Başakşehir’de gönül köprüleri kuruldu

İstanbul’da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği Başakşehir’de, binlerce gönül köprüsü kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar, Başkan Yasin Kartoğlu’nun 2017 yılında göreve gelmesiyle birlikte hız kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başakşehir’de gönül köprüleri kuruldu
Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine 29 bin 792 gıda paketi ulaştırdı.

İstanbul’da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği Başakşehir’de, binlerce gönül köprüsü kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar, Başkan Yasin Kartoğlu’nun 2017 yılında göreve gelmesiyle birlikte hız kazandı. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 100 bin, giyim yardımı için 50 bin olmak üzere toplam 150 bin DestekKart verildi.

GÖNÜL SOFRALARI KURULDU

  • Evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve yakını bulunmayan vatandaşların evlerinde her gün gönül sofraları kuruldu. İhtiyaç sahiplerine 71 bin 704 kez sıcak yemek hizmeti verildi. Başakşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli ilçe sakinlerinin hanelerinde 20 bin 895 kez evde bakım hizmeti de sağladı.

ENGELLER KALDIRILDI

Engelsiz bir Başakşehir için atılan adımlar kapsamında 180 engelli rampası ve 9 bin 409 engelsiz ulaşım yapıldı. Ayrıca 370 tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerine 29 bin 792 gıda paketi ulaştıran Başakşehir Belediyesi, eğitime destek amacıyla Başakşehirli öğrencilere her eğitim öğretim yılında kırtasiye desteği sağlıyor.

Abone Ol Google News
Üç binden fazlagörev yeri değişikliği

Üç binden fazla
görev yeri değişikliği

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enkazda doğum günü

Enkazda doğum günü

​Filistinliler hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor.
50 yaşaaşı 1 Haziranda

50 yaşa
aşı 1 Haziran'da

​Sağlık Bakanı Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Gençlerle<br>Kudüs seferi

Gençlerle
Kudüs seferi

​Müslümanlara Filistin için 28 çağrı.
O iftiracılar yine işbaşında

O iftiracılar yine işbaşında

27 Mayısçıların iftira alışkanlığı 61 yıldır değişmedi.
Seçimsiz iktidar peşindeler

Seçimsiz iktidar peşindeler

​Dün darbe, terör ve ekonomik saldırılardan bugün çetelerden medet umuyorlar.

İslam karşıtlığı çocuklara <br>teknoloji ile kodlanıyor

İslam karşıtlığı çocuklara
teknoloji ile kodlanıyor

Hüseyin Likoğlu, Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu.
ABD'den nükleer <br>silaha 634 milyar dolar

ABD'den nükleer
silaha 634 milyar dolar

​Kongre Bütçe Ofisi rapor yayınladı.
Sanayiciden rapor bekliyoruz

Sanayiciden rapor bekliyoruz

​Bu yıl 4 YEKA yarışması düzenlenecek.
Şampiyon Villarreal

Şampiyon Villarreal

Villarreal ilk kez Avrupa kupası kazandı, Unai Emery rekor kırdı.
Altay'ı Süper Lig'e taşıdı

Altay'ı Süper Lig'e taşıdı

​Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, Süper Lig'e yükseldi.
Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişiyor

Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişiyor

'Sevgi Çiçeği' özenle korunuyor.
Planlar altüst oldu

Planlar altüst oldu

​Villarreal kupayı kazandı işler değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.