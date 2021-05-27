​Başakşehir’de gönül köprüleri kuruldu

İstanbul’da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği Başakşehir’de, binlerce gönül köprüsü kuruldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalar, Başkan Yasin Kartoğlu’nun 2017 yılında göreve gelmesiyle birlikte hız kazandı. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 100 bin, giyim yardımı için 50 bin olmak üzere toplam 150 bin DestekKart verildi.

GÖNÜL SOFRALARI KURULDU

Evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve yakını bulunmayan vatandaşların evlerinde her gün gönül sofraları kuruldu. İhtiyaç sahiplerine 71 bin 704 kez sıcak yemek hizmeti verildi. Başakşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli ilçe sakinlerinin hanelerinde 20 bin 895 kez evde bakım hizmeti de sağladı.

ENGELLER KALDIRILDI

Engelsiz bir Başakşehir için atılan adımlar kapsamında 180 engelli rampası ve 9 bin 409 engelsiz ulaşım yapıldı. Ayrıca 370 tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerine 29 bin 792 gıda paketi ulaştıran Başakşehir Belediyesi, eğitime destek amacıyla Başakşehirli öğrencilere her eğitim öğretim yılında kırtasiye desteği sağlıyor.