Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise ilginç tepki: Polis aracıyla mı bırakacaksınız

Ceza kesildikten sonra konuşan vatandaş, polisin maske takmayana ceza kesmekle iyi yaptığını savundu. Kendisinin de ceza yememek içinde polisten kaçmayı düşündüğünü ifade eden vatandaş, “Hak ediyoruz. Salgın bu kadar yayılmışsa takmamız lazım. Abime bir konu izah etmeye çalışıyordum. O yüzden maske takmadım. Cezadan kurtulmak için öyle bir kaçardım ki her türlü giderdim. Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız. Çünkü ben çobanlık yapıyorum” diye konuştu.