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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise ilginç tepki

Minibüsten indirilen fazla yolcudan polise ilginç tepki: Polis aracıyla mı bırakacaksınız

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından Esenyurt’ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Yolcu, &quot;Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar&quot; dedi.
Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.

Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmalarına bir yenisi eklendi. İstanbul'da Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi.

Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi.

Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları
HAYAT
Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları

Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar

Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.

Yolcular araç sayılarının azlığından dolayı şikayetçi.

Ceza yememek için kaçmayı düşünen vatandaştan ilginç sözler: Keşke kaçsaydım en fazla sıkardınız
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi.
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Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarla hem şaşırttı hem güldürdü.
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Ceza kesildikten sonra konuşan vatandaş, polisin maske takmayana ceza kesmekle iyi yaptığını savundu. Kendisinin de ceza yememek içinde polisten kaçmayı düşündüğünü ifade eden vatandaş, “Hak ediyoruz. Salgın bu kadar yayılmışsa takmamız lazım. Abime bir konu izah etmeye çalışıyordum. O yüzden maske takmadım. Cezadan kurtulmak için öyle bir kaçardım ki her türlü giderdim. Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız. Çünkü ben çobanlık yapıyorum” diye konuştu.
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Öte yandan restoranda çıktıktan sonra da maskesini takmayan ve polise yakalanan bir başka vatandaş da Ben burada misafirim şeklinde savunma yaptı. Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürecek.
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Ceza yememek için kaçmayı düşünen vatandaştan ilginç sözler: Keşke kaçsaydım en fazla sıkardınız
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş nüfus cüzdanı isteyen polise, “Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız" dedi.
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