Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları
Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları
Tüm Türkiye'de yürütülen koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Sosyal mesafeye uymayan, maske takmayan ve sigara içenlerin ceza yememek için yaptığı savunmalar çok konuşuldu. Sigaraya içmiyordum kokluyordum diyenden tutunda maskesini takmayan bir kişi için 'misafir o' diyenler mi dersiniz. En popüler savunma ise 'haberim yoktu' oluyor. Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmalarını sizler için derledik. İşte, birbirinden ilginç savunmalar: Yüzümde durmuyor, nefes alamıyorum, içmedim kokladım, televizyon izlemiyorum, telefonla konuşuyordum...
Koronavirüsün yayılımını önlemek için tüm Türkiye’de zorunlu olan maske kullanımına dair aylar geçmesine rağmen sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artan vakalara inat tedbirleri delen vatandaşlar, kesilen cezalar karşısında da akıllanmıyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlar şimdi de kalabalık yerlerde sigara içmemesi gerektiği halde kural ihlali yapıyor. Yasakların üzerinden günler, haftalar geçmesine rağmen bildiğini okuyan vatandaşa ise haklı olarak ceza kesiliyor. İşte tam da burada komedi filmlerini aratmayacak türden sahneler ortaya çıkıyor. Ceza yememek için birbirinden ilginç savunmalar yapan vatandaşların trajikomik savunmalarını sizler için derledik. İşte, koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları:
İstanbul’un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde ise 3 kişiye maske takmadıkları için 3 bin 180 TL ceza kesilirken, bir esnaf ‘Maske yüzümde durmuyor’ diyerek kendini savundu.
Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı. Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Cadde üzerinde maske takmayan ve sigara içen kişilere 900 TL idari para cezası kesildi.
Van'da koronavirüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde sigara içtiği ve telefonla konuştuğu için maske takmadıklarını savunan vatandaşlar ise şaşırttı. Ekiplerin durdurduğu bir vatandaş, her ne kadar telefonla konuşmak için maskesini çıkardığını söylese de ikna edemedi. Ceza karşısında şoke olan adam, sinirini konuştuğu kişiden çıkardı.
Taksim’de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı. İstiklal Caddesi’nde sigara içen bir vatandaş, “Televizyon izlemiyorum. Cezadan haberim yoktu” diyerek kendini savundu.
Kahramanmaraş’ta maske uygulaması sırasında maskesinin aracında olduğunu söyleyen bir vatandaş, ceza yemekten kurtulamadı. Ekipler, maskesini takmayan bir vatandaşın kimliğini alıp cezai işlem uygulayacağı sırada, ceza yazılmaması konusunda polise ısrar eden vatandaş, maskesinin aracında olduğunu ve alıp geleceğini söyledi ancak 900 lira ceza yemekten kurtulamadı.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş nüfus cüzdanı isteyen polise, “Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız" dedi.
Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.
Maske takmayan vatandaş kendini böyle savundu: Nefes alamıyorum
Maskesi çene altında olması nedeniyle ceza kesilen bir kişi polis ekipleriyle yaşadığı diyalog kameraya yansıdı. Vatandaş 'Ben astım hastasıyım. Maskemi aşağı indirdim ama takılıydı. Ağzımdan nefes de mi almayayım? Maskem takılıydı. Nefes alamıyorum arada sırada o yüzden çene altıma getiriyorum maskemi öyle nefes alıyorum" dedi. Polis ekipleri ise “Aşağıdan yukarıya gelirken maskeniz çene altındaydı. Maskeniz ağızınızda takılı değildi.' diyerek cezai işlem uyguladı.
Maske cezası verilecek kardeşini ‘misafir o’ diyerek savunmaya çalıştı
Maske denetimlerinde ceza alanlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş maskesini cebinde zannedip arabada unuttuğunu söylerken, kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabey ise "misafir o" diyerek cezayı engellemeye çalıştı.