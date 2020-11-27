Koronavirüsün yayılımını önlemek için tüm Türkiye’de zorunlu olan maske kullanımına dair aylar geçmesine rağmen sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artan vakalara inat tedbirleri delen vatandaşlar, kesilen cezalar karşısında da akıllanmıyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlar şimdi de kalabalık yerlerde sigara içmemesi gerektiği halde kural ihlali yapıyor. Yasakların üzerinden günler, haftalar geçmesine rağmen bildiğini okuyan vatandaşa ise haklı olarak ceza kesiliyor. İşte tam da burada komedi filmlerini aratmayacak türden sahneler ortaya çıkıyor. Ceza yememek için birbirinden ilginç savunmalar yapan vatandaşların trajikomik savunmalarını sizler için derledik. İşte, koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmaları:

Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: Yüzümde durmuyor

REKLAM

İstanbul’un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde ise 3 kişiye maske takmadıkları için 3 bin 180 TL ceza kesilirken, bir esnaf ‘Maske yüzümde durmuyor’ diyerek kendini savundu.

KORONAVİRÜS Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: Yüzümde durmuyor

Sigara yasağı denetimde 'pes' dedirten savunma: İçmiyordum kokusunu alıyordum

Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı. Denetimde sigara içerken yakalanan bir vatandaşın, “İçmiyordum kokusunu alıyordum” demesi pes dedirtti. Cadde üzerinde maske takmayan ve sigara içen kişilere 900 TL idari para cezası kesildi.

REKLAM

GÜNDEM Sigara yasağı denetimde 'pes' dedirten savunma: İçmiyordum kokusunu alıyordum

'Telefonla konuşmak için maskemi çıkardım' dedi polisi kandıramadı: Sinirini karşısındakinden çıkardı

Van'da koronavirüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde sigara içtiği ve telefonla konuştuğu için maske takmadıklarını savunan vatandaşlar ise şaşırttı. Ekiplerin durdurduğu bir vatandaş, her ne kadar telefonla konuşmak için maskesini çıkardığını söylese de ikna edemedi. Ceza karşısında şoke olan adam, sinirini konuştuğu kişiden çıkardı.

KORONAVİRÜS 'Telefonla konuşmak için maskemi çıkardım' dedi polisi kandıramadı: Sinirini karşısındakinden çıkardı

Sokak ortasında sigara içerken yakalanınca 'Televizyon izlemiyorum, haberim yok’ diye kendini savundu

REKLAM

Taksim’de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı. İstiklal Caddesi’nde sigara içen bir vatandaş, “Televizyon izlemiyorum. Cezadan haberim yoktu” diyerek kendini savundu.

SEÇİM Sokak ortasında sigara içerken yakalanınca 'Televizyon izlemiyorum, haberim yok’ diye kendini savundu

'Maskem aracımda' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

Kahramanmaraş’ta maske uygulaması sırasında maskesinin aracında olduğunu söyleyen bir vatandaş, ceza yemekten kurtulamadı. Ekipler, maskesini takmayan bir vatandaşın kimliğini alıp cezai işlem uygulayacağı sırada, ceza yazılmaması konusunda polise ısrar eden vatandaş, maskesinin aracında olduğunu ve alıp geleceğini söyledi ancak 900 lira ceza yemekten kurtulamadı.

KORONAVİRÜS 'Maskem aracımda' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

Ceza yememek için kaçmayı düşünen vatandaştan ilginç sözler: Keşke kaçsaydım en fazla sıkardınız

REKLAM

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş nüfus cüzdanı isteyen polise, “Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız" dedi.

FOTOĞRAF 11 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacağı belirtildi. Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ise 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarla hem şaşırttı hem güldürdü. Ceza kesildikten sonra konuşan vatandaş, polisin maske takmayana ceza kesmekle iyi yaptığını savundu. Kendisinin de ceza yememek içinde polisten kaçmayı düşündüğünü ifade eden vatandaş, “Hak ediyoruz. Salgın bu kadar yayılmışsa takmamız lazım. Abime bir konu izah etmeye çalışıyordum. O yüzden maske takmadım. Cezadan kurtulmak için öyle bir kaçardım ki her türlü giderdim. Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız. Çünkü ben çobanlık yapıyorum” diye konuştu. Öte yandan restoranda çıktıktan sonra da maskesini takmayan ve polise yakalanan bir başka vatandaş da Ben burada misafirim şeklinde savunma yaptı. Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürecek. Ceza yememek için kaçmayı düşünen vatandaştan ilginç sözler: Keşke kaçsaydım en fazla sıkardınız Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde maske takmayan bir vatandaş nüfus cüzdanı isteyen polise, “Keşke kaçsaydım. Hata ettim, siz beni yakalayamazsınız da en fazla sıkarsınız" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Ceza yazılan genç kız: Canım istedi çıktım, çekmeyin, babam görecek cezayı

Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

REKLAM

OYNAT 00:52 Polisin ceza kestiği kadından gazeteciye: Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, “Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım” diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Maske takmayan vatandaş kendini böyle savundu: Nefes alamıyorum

Maskesi çene altında olması nedeniyle ceza kesilen bir kişi polis ekipleriyle yaşadığı diyalog kameraya yansıdı. Vatandaş 'Ben astım hastasıyım. Maskemi aşağı indirdim ama takılıydı. Ağzımdan nefes de mi almayayım? Maskem takılıydı. Nefes alamıyorum arada sırada o yüzden çene altıma getiriyorum maskemi öyle nefes alıyorum" dedi. Polis ekipleri ise “Aşağıdan yukarıya gelirken maskeniz çene altındaydı. Maskeniz ağızınızda takılı değildi.' diyerek cezai işlem uyguladı.

KORONAVİRÜS Kısıtlamanın ilk cezası kesildi

Maske cezası verilecek kardeşini ‘misafir o’ diyerek savunmaya çalıştı

Maske denetimlerinde ceza alanlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş maskesini cebinde zannedip arabada unuttuğunu söylerken, kardeşine polisin ceza keseceğini gören ağabey ise "misafir o" diyerek cezayı engellemeye çalıştı.

REKLAM

FOTOĞRAF 26 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yasağı delenlere cezai işlem uygulandı. ​Denizli'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A.'yı, 3 bin 150 lira para cezası kesip, evine bıraktı. Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek, durdurmak istedi. Barış A.'ya devriye gezen polis ekipleri, müdahale etti. Oturduğu yerden kaldırılan Barış A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A., polis ekiplerince evine bırakıldı. Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum. Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım dedi. Iraklı bir genç, spor yapmak için sokağa çıkma kısıtlamalarını umursamayarak Taksim’e geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan gence bin TL ceza kesildi. Taksim Meydan’da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan bir bisiklet sürücüsü ise spor yapmak için Şişli’den geldiğini ve evine gitmek istediğini söyledi. Iraklı olduğunu belirten Isam Mohammed Rashid, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını öne sürdü. Isam Mohammed Rashid’e sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.000 TL cezası kesildi. Adana'da sokağa çıkma yasağına rağmen aşırı alkollü olarak kaldırımda sızan vatandaş, polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılamayınca ambulansla hastaneye götürüldü. Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Bursa’nın birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ekipler sokağa çıkma tedbirleri kapsamında 3’üncü hafta da izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Sokağa çıkma kısıtlamasını delip sokağa çıkan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.​ İstanbul Avcılar E-5’te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, “Arkadaşımda uyuyakaldım” dedi. Uluslararası ehliyet geçerliliği süresi de biten motosiklet sürücüsüne, Hıfzıssıhha Kanunu’na uymamak da dahil toplam 3 bin 648 lira ceza yazıldı. Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde bekçinin ‘dur’ ihtarına uymayan bir genç kovalamaca sonrası yakalandı.​ Gazeteciler yakalanan gence neden kaçtın diye soru yöneltti. Doğaner ise,” Abimlere gidiyorum. Polisler ceza yazacak diye korktuğum için kaçtım. Yengem çok rahatsızlandı, engelli ispat edebilirim. Mecbur kaçtım” diye kendisini savundu.​ Polis, Sedat Doğaner’e sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle üst limitten 3 bin 180 TL para cezası kesti. Polis daha sonra Doğaner’i evine bıraktı.​ 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilden biri olan Şanlıurfa'da, polis aralıksız devriye görevi yapıyor. Vatandaşları dışarı çıkmamaları için anonslar yaparak uyaran polis ekipleri, sokağa çıkanlara ise ceza kesiyor. Kentte, mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 54 kişiye para cezası verildi. Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesildi. İnegöl ilçesinde birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ekipler izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Sanayide devriye gezen ekipler dolaşan bir aracı durdurmak istedi. Kaçmak isteyen araç, ekiplerin önüne kesmesiyle durduruldu. 3 kişinin bulunduğu otomobilden bir kişi yaya olarak kaçarken, diğer iki kişi ise kıskıvrak yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, F.A ve V.Ş’ye sokağa çıkmaktan ayrı ayrı 3 bin 183 TL para cezası kesildi. F.A’nın sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana 3. kez ceza yediği ortaya çıktı. Ayrıca şahsa yanında ehliyet bulundurmadığı gerçekçesiyle trafik ekipleri tarafından işlem yapıldı. Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sessizliğe bürünürken polis ekiplerinin de İstanbul’da denetimleri sürüyor. Kısıtlama sonrası Kağıthane İmrahor Caddesi’nde vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirilen ekipler, vatandaşlara kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını ve belgelerini sordu.​ İddiaya göre, market çalışanı olduğunu söyleyen vatandaş, izin belgesini unuttuğunu söyledi. Ekipler işlem yapmaları gerektiğini söyleyince, vatandaş uzun süre ekipleri ikna etmeye çalıştı. Çabaları başarılı olmayan vatandaşa yanında izin belgesi olmadığı için polis ekipleri cezai işlem uyguladı. İlk günde yasağı delenler: Kişi başı 3 bin TL ceza yediler Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin meydanlarında sessizlik hakim olurken, kimileri ise bilerek ya da bilmeyerek yasağı delince polise yakalanıp ceza yedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



