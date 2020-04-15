Koronavirüs Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma Yüzümde durmuyor
TÜRKİYE

Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: Yüzümde durmuyor

İstanbul’un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde ise 3 kişiye maske takmadıkları için 3 bin 180 TL ceza kesilirken, bir esnaf ‘Maske yüzümde durmuyor’ diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi İHA
Polis ve zabıtanın denetimi devam edecek.
Polis ve zabıtanın denetimi devam edecek.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla son alınan kararlarla birlikte pazar yerleri için düzenleme yapıldı. Pazarcıların maske takması zorunlu hale gelirken, pazar alışverişine gelenlere de maskesiz alınmayacakları belirtildi. Bakırköy, Başakşehir ve Fatih’te Çarşamba günleri kurulan semt pazarında polis ve zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı.

Megafonla uyarı yapıldı

Semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında zabıta ekipleri alışveriş için pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Megafonlarla uyarıların yapıldığı semt pazarlarındaki denetimler ise gün içerisinde devam edecek. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 3 kişiye ise kabahatler kanuna göre 3 bin 180’er lira ceza kesildi.

Pazarcıdan ilginç gerekçe

  • Polis ekipleri, pazar içerisinde dolaşarak hem vatandaşları hem de pazar esnafını uyardı. Denetimler esnasında bir pazarcının maske takmadığını gören polis ekipleri tarafından pazarcıya ceza yazıldı. Yazılan ceza sonrası kendisini savunan pazarcı, “Maske yüzümde durmuyor. Konuştukça aşağıya kayıyor. Müşteri ile konuşunca maske aşağıya düşüyor” dedi. Ceza işlemi sonrası ekipler tarafından pazarcı esnafına maske verildi.
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