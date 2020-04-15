Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: Yüzümde durmuyor

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla son alınan kararlarla birlikte pazar yerleri için düzenleme yapıldı. Pazarcıların maske takması zorunlu hale gelirken, pazar alışverişine gelenlere de maskesiz alınmayacakları belirtildi. Bakırköy, Başakşehir ve Fatih’te Çarşamba günleri kurulan semt pazarında polis ve zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı.

Megafonla uyarı yapıldı

Semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında zabıta ekipleri alışveriş için pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Megafonlarla uyarıların yapıldığı semt pazarlarındaki denetimler ise gün içerisinde devam edecek. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 3 kişiye ise kabahatler kanuna göre 3 bin 180’er lira ceza kesildi.

Pazarcıdan ilginç gerekçe