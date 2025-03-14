İstanbul hava sahasında 'leylek' alarmı

İlkbaharın gelişiyle göç güzergahı olarak İstanbul hava sahasını kullanan leyleklerin yolculuğu başlarken, uçuş güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için pilotlar ve hava trafik kontrolörleri birbirlerini sürekli bilgilendiriyor.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte leyleklerin Güney Afrika ülkelerinden Avrupa ülkelerine göç yolculuğu başladı. İstanbul hava sahasını kullanan leylek sürüleri mart ve nisan aylarında Kuzey yönünde, eylül ve ekim aylarında ise güney yönünde ilerliyor. İstanbul'da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanını kullanan pilotlar ile hava trafik kontrolörleri birbirlerini leylek sürülerinin konumuyla ilgili bilgilendiriyor.
Sahraaltı Afrika'dan yola çıkan leylekler, Nil Vadisi, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye güzergahını izleyerek Hatay Belen geçidinden Türkiye'ye giriş yapıyor. En yoğun geçişler 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasına denk geliyor.
İstanbul Hava Sahası'nda görülen leylek sürüleriyle ilgili olarak hava trafik kontrolörleri sürekli pilotları bilgilendirdi. O anlar kayıtlara şu şekilde yansıdı: