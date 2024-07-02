İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi

Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 20 milyon 972 bin 497 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. Yılın 8 aylık verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçak trafiği gerçekleşti.