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İstanbul Havalimanı Avrupa birincisi

ACI Europe'un hazırladığı '2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa birincisi oldu.

15:31 - 2/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 15:31 - 2/07/2024 الثلاثاء
DHA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

ACI Europe (Airport Council International - Europe) '2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu' yayınlandı. Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının pandemi öncesi (seviyelerin yüzde 14 altında kaldığının ortaya konulduğu raporda), jeopolitik gerilimlerin ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına etkisi vurgulandı.

Uçuş trafiğinde Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı ise ise pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 9 arttırarak 2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nda ‘doğrudan bağlantı' açısından Avrupa sıralamasının zirvesinde yer aldı.

#İstanbul Havalimanı
#ACI Europe
#Avrupa
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