İstanbul Havalimanı'nda 28 Mayıs seçimi için oy kullanım işlemi başladı

Gazeteci Levent Gültekin, 14 Mayıs gecesi CHP’den bir ismin Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na boş ümit verdiğini iddia etti. Gültekin, “CHP’de bir isim, akşam saat 8’de Kılıçdaroğlu’na seçimin sonucunu 49’a 45 bitiyor diye sundu. Hesap vermemek için muhalif kamuoyula oynuyorlar. Gece 12’ye kadar insanları oyaladılar.” ifadelerini kullandı.