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İstanbul Havalimanı'nda 28 Mayıs seçimi için oy kullanım işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2'inci tura girilmesinin ardından seçim hazırlıkları yeniden başladı. Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar yeniden oy kullanıyor.

09:42 . 20/05/2023 Cumartesi
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İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

Türkiye tarihi seçiminde kararını verdi. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa giderek rekor bir katılımla oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, girdiği seçimden bir kez daha galip çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 49,52, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
44,88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5,17, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 0,43 oy aldı.

Öte yandan adayların yeterli oy almamasından dolayı cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura gidiyor.

İstanbul Havalimanı'na ikinci defa sandık kuruldu

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.

12 sandık kuruldu

Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçim akşamına kadar oy kullanılabilecek

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstanbul Havalimanı
23 dakika önce
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