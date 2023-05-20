Seçim gecesi tiyatro oynadılar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefeti seçim gecesi “tiyatro” oynamakla ve “deprem turisti” olmakla suçladı. AK Parti il ve ilçe yönetimleri ile bir araya gelen Bozdağ, seçim sonuçlarını değerlendirdi. 14 Mayıs seçimlerinin parlamenter sisteme dönme vaadinde bulunan Millet İttifakı’na verilmiş bir cevap olduğunu ifade eden Bozdağ, “O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri ile artık milletimizin oyalanmaması gerektiğini de bu seçim bize göstermektedir” dedi.

DEPREM TURİSTLERİ

Bozdağ, şöyle konuştu: Afet bölgesindeki sonuçlar nedeniyle depremzedelere yapılan hakaretlere tepki gösteren Bozdağ, “Depremzedeler bize niye oy vermedi diye soru sormuyorlar” dedi. Bozdağ, “Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerlerine baktığınızda alanı gezip fotoğraf çektirip deprem turisti gibi dolaştıktan sonra ayrıldılar” şeklinde konuştu.

14 MAYIS TİYATROSU

Seçim günü akşamı başarısızlıklarını gizlemek için muhalefetin ellerindeki veriler kendilerini tekzip ettiği halde çıkıp kazandık açıklaması yaptıklarını söyleyen Bozdağ, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı “tiyatro oynuyorlar” diye eleştirdi. Bozdağ, “Seçimi kazandık, diyorlar. Yahu resmi veriler var. Bu verileri YSK size gönderiyor” dedi.







