İstanbul kadrosu tamam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Toplam 39 ilçeden 37’sinde AK Partili isimler aday gösterildi. Silivri ve Beşiktaş’ta ise MHP’li isimler aday oldu. Halihazırda İstanbul’un 24 ilçesinde AK Partili, 1’inde MHP’li, 14’ünde ise CHP’li başkanlar görev yapıyor. AK Parti’de 24 ilçe belediye başkanından 3’ünde değişiklik yaşandı. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy’de yeni isimler aday gösterildi. AK Parti’nin İstanbul’un ilçelerinde aday gösterdiği isimler şöyle:

SULTANBEYLİ, BAYRAMPAŞA VE ARNAVUTKÖY’E YENİ İSİMLER

Toplantıda tanıtılan adaylar, şu şekilde: “Adalar-Uğur Sina Şen, Arnavutköy-Mustafa Candaroğlu, Ataşehir-Mustafa Naim Yağcı, Avcılar-Abdullah Küçükoğlu, Bağcılar-Abdullah Özdemir, Bahçelievler-Hakan Bahadır, Bakırköy-Ali Talip Özdemir, Başakşehir-Yasin Kartoğlu, Bayrampaşa-İlknur Kovaç Bayraktar, Beşiktaş-Serkan Toper, Beykoz-Murat Aydın, Beylikdüzü-Mustafa Günaydın, Beyoğlu-Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece-Recep Erol, Çatalca-Mesut Üner, Çekmeköy-Ahmet Poyraz, Esenler-M. Tevfik Göksu, Esenyurt-Hamit Öncü, Eyüpsultan-Deniz Köken, Fatih-Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa-Hasan Tahsin Usta, Güngören-Bünyamin Demir, Kadıköy-Veli Arslan, Kağıthane-Mevlüt Öztekin, Kartal-Hüseyin Karakaya, Küçükçekmece-Aziz Yeniay, Maltepe-Kadem Ekşi, Pendik-Ahmet Cin, Sancaktepe-Şeyma Döğücü, Sarıyer-Hüseyin Coşkun, Silivri-Volkan Yılmaz, Sultanbeyli-Ali Tombaş, Sultangazi-Abdurrahman Dursun, Şile-İlhan Ocaklı, Şişli-Gökhan Yüksel, Tuzla-Şadi Yazıcı, Ümraniye-İsmet Yıldırım, Üsküdar-Hilmi Türkmen, Zeytinburnu-Ömer Arısoy.”

İşte 39 ilçenin adayı

Adalar (Uğur Sina Şen)

Arnavutköy (Mustafa Candaroğlu)

Ataşehir (Mustafa Naim Yağcı)

Avcılar (Abdullah Küçükoğlu)

Bağcılar (Abdullah Özdemir)

Bahçelievler (Hakan Bahadır)

Bakırköy (Ali Talip Özdemir)

Başakşehir (Yasin Kartoğlu)

Bayrampaşa (İlknur Kovaç Bayraktar)

Beşiktaş (Serkan Toper)

Beykoz (Murat Aydın)

Beylikdüzü (Mustafa Günaydın)

Beyoğlu (Haydar Ali Yıldız)

Büyükçekmece (Recep Erol)

Çatalca (Mesut Üner)

Çekmeköy (Ahmet Poyraz)

Esenler (Tevfik Göksu)

Esenyurt (Hamit Öncü)

Eyüpsultan (Deniz Köken)

Fatih (Ergün Turan)

Gaziosmanpaşa (Hasan Tahsin Usta)

Güngören (Bünyamin Demir)

Kadıköy (Veli Arslan)

Kağıthane (Mevlüt Öztekin)

Kartal (Hüseyin Karakaya)

Küçükçekmece (Aziz Yeniay)

Maltepe (Kadem Ekşi)

Pendik (Ahmet Cin)

Sancaktepe (Şeyma Döğücü)

Sarıyer (Hüseyin Coşkun)

Silivri (Volkan Yılmaz)

Sultanbeyli (Ali Tombaş)

Sultangazi (Abdurrahman Dursun)

Şile (İlhan Ocaklı)

Şişli (Gökhan Yüksel)

Tuzla (Şadi Yazıcı)

Ümraniye (İsmet Yıldırım)

Üsküdar (Hilmi Türkmen)

Zeytinburnu (Ömer Arısoy).

Toplantıdan notlar

* Salondaki partililer, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. “Sadece İstanbul”, “Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti”, “Hazırız kararlıyız”, pankartları asıldı.

* Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la birlikte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile birlikte ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

* Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39 ilçe belediye başkan adayları, AK Parti’nin il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

CHP ile DEM bütünleşti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Esasen CHP, uzunca bir süredir bölücü bir örgütün güdümündeki partiyle el altından zaten iş birliği yapıyordu. Ancak, hiç değilse bu iş birliğinden mahcubiyet duyuyorlar, yapılan pazarlıkları gizli saklı tutmaya çalışıyorlardı. Özgür Efendi’nin CHP’si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM Parti’yle adeta bütünleşmiş durumdadır.” dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı’ndaki konuşmada, “Koltuğunu muhtaç olduğu birilerinin siyasi ihtirasına zemin hazırlamak için yapılan bu iş birliğiyle her iki parti de kendi ayaklarına birer utanç prangası vurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BUNU HAK ETMİYOR

31 Mart’ta İstanbul’un hak etmediklerinden kurtulacağını, büyükşehir hizmetleri konusundaki hasretinin sona ereceğini belirten Erdoğan, “İnşallah 31 Mart’ta İstanbul’un 5 yıllık fetret devri son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak.” dedi. İstanbul’un bu zulmü, bu eziyeti, bu ihmali ve bu riyakarlığı hak etmediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “İstanbul, büyük emeklerle elde ettiği kazanımlarını kaybettirecek beceriksizlikleri hak etmiyor. İstanbul, çözüm yolları belli sorunlarının içinde boğulup kalmayı hak etmiyor. İstanbul, sınırları içinde yaşayan insanlarının hayat sevincinin kaynağı olmak yerine kahır sebebi haline gelmeyi hak etmiyor.”

BEKLE BİZİ İSTANBUL

İstanbul, dünyanın en gözde şehriyken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerleri arasında zikredilmeyi asla ve asla hak etmediğini vurgulayan Erdoğan, “İstanbul bizimdir, bizim kalacak” tezahüratında bulunan gençlere seslenerek, “Eyvallah. Hiç şüphemiz yok.” dedi. Şairlerin, zamanlar ve olaylar üstü yürek çarpıntıları olarak kabul edilen şiirleriyle yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, Vedat Türkali’nin “Bekle Bizi İstanbul” şiirindeki “Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul/ Bekle bizi/ Büyük ve sakin Süleymaniye’nle bekle/ Parklarınla köprülerinle kulelerinle meydanlarınla, mavi denizlerine yaslanmış, beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle/ Bekle bizi İstanbul/ Bekle.” dizelerini seslendirdi.

CEVABI SANDIKTA ALACAKLAR

Erdoğan, 31 Mart’ta bu bekleyişin nihayete ereceğini ve İstanbul’un tekrar gerçek belediyecilikle buluşacağını dile getirerek, şöyle konuştu: “İşte sizler de görüyorsunuz. Kendileri çalıp, kendileri oynamaya alışkın olanlar, en küçük bir aykırı ses duyduklarında hemen karşılarındakinin gırtlağına sarılmaya başlıyor. Büyükçekmece’de yaşlı bir teyzeye vurdular ve bir de o teyzenin gırtlağına sarıldı. Ya CHP bu. Bunlar ancak bu tür işte gelir basın mensubunu yere yatırırlar, basın mensubunu dövmeye kalkarlar. Hani bunlar basına saygılıydılar. Var mı böyle bir şey? Yok. Gırtlağına sarıldığınız bu millet, size cevabını seçim günü sandıkta verecektir.”

CHP’NİN ŞİDDETE MEYLİ ARTTI

CHP’nin galiz küfürler savurduğunuz kadınların 31 Mart günü sandık önlerine geldiğinde bu hakaretlerin hesabını soracağını kaydeden Erdoğan, “Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de milletin ortasında yaşlı bir kadına saldıran edepsizlere hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Hem basın özgürlüğünden dem vuracaksınız hem de görevini yapmaya çalışan gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bunun adı sadece ikiyüzlülük değil, aynı zamanda faşizmdir, despotizmdir. CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla teşriki mesaisini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale gelmiştir.” dedi.

DİKEY BAHÇELERİ YOK ETTİLER

Erdoğan, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin atmadıkları temelin Silahtarağa Arıtma Tesisi projesi olduğunu anımsatarak, “Peki sonra ne oldu? Arıtma yapılmayan sular Haliç’e boca edilince burası yeniden ölmeye, kararmaya, kokmaya başladı. Halbuki Silahtarağa projesi İstanbul’un altın boynuzu Haliç’i temizlemek için 1994 yılından beri yürüttüğümüz çalışmaların kritik bir parçasıydı. Hatalarından ders çıkarmak yerine vizyonsuzluklarını, İstanbul’un yol kenarlarını süsleyen güzelim dikey bahçeleri yok ederek devam ettirdiler. Şimdi aynı zihniyet ‘poşet’ göndermesiyle yeniden arzı endam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Tek dertleri İstanbul’u sömürmek

CHP’nin İstanbul’un sorunlarını çözmek gibi bir meselesi olmadığını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Daha da vahimi, aynı kafa, bilim insanlarının her gün ikaz ettiği deprem tehdidine karşı üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmediği gibi, büyük bir pişkinlikle bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Milyonlarca insanın geleceğini, yüzbinlerce insanın hayatını doğrudan ilgilendiren böyle bir meselede bile aymazlık yapanların, şehrin diğer sorunlarının çözümüyle ilgili ne hassasiyeti olabilir ki? Bunların tek derdi, İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi bireysel ajandaları, kendi siyasi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir.”

CHP de bu kirli oyunun parçası

Ülkeyi hedef alanların içeride kendilerine ortaklar bulduğunu dile getiren Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca bir ‘Teröristan’ kurarak bizi tehdit etmek isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütüdür. Bu örgütün ülke içindeki siyasi veya sivil görünümlü uzantıları da aynı amaca hizmet ediyor.” dedi. Ülkenin ikinci büyük partisi CHP’nin bu kirli oyunda biçilen role razı gelmesinin, asıl üzüntü verici taraf olduğunu kaydeden Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

ÖZEL LİSTENİN EN ALTINDA

“Maalesef, CHP yönetiminde giderek düşen bir seviye var. Bizim dönemimizde bu partide tam iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür efendi, daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı.” diye konuştu.

Tek bir an bile durmak yok

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, “81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak, İstanbul’da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız.” dedi. Kurum, AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye destekleri için teşekkür ederek, ilçe belediye başkanı adaylarına başarılar diledi. Bu güzel şehri Fatih’in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacaklarını aktaran Kurum, “İstanbul’umuzu Türkiye Yüzyılı’nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.







