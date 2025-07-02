İstanbul Kartal'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Yaralılar var

Kaza sonucu sürücü Kerimcan D. ve yanındaki yolcu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.