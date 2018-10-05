İstanbul Muhafızları maceraya hazır!

"İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı sinema filmi için 3 Ekim Çarşamba akşamı Kanyon’da görkemli bir gala düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, siyasetçi, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Süleyman Gündüz’ün katılımlarıyla gerçekleşen galada, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, oyuncu Necati Şaşmaz, gazeteci- haber spikeri Fuat Kozluklu gibi ünlü simalar da çocukları ile birlikte filmi izledi. "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" sinema filminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile birlikte Neher Prodüksiyon adına filmin ortak yapımcılığını üstlenen Musab Gündüz ve Ammar Gündüz, filmin yönetmeni Çağrı Cem Bayraklı ve performanslarıyla göz dolduran başarılı oyuncular Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Ali Uyandıran, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin ve yapım ekibi gecede hazır bulundu.

İstanbul Muhafızları adlı çizgi diziyi iki yılı aşkın bir süredir televizyondan takip eden çocuklar, sinema filmini de büyük bir beğeniyle izledi.

HİDİV KASRI’NDAN BALAT SOKAKLARINA

İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarında çekimlerin ve animasyon aşamasının yaklaşık bir yılda tamamlandığı film bugün vizyona giriyor. Aksiyon ve macera türündeki filmin çekimleri Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, 2. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmed’de gerçekleştirildi. Filmin konusu ise şöyle: Aslı yirmili yaşlarının sonundadır ve İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristidir. Aslı'nın patronu Ayşen, Aslı'dan Gümüşçüler Çarşısı'nı tanıtan bir bölüm yazmasını ister. Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede'nin dükkanına gittiğinde kendini büyük bir gizemin ortasında bulur. Rivayete göre İstanbul'un altındaki saklı kalmış hazinenin sırrı gümüş ustalarına emanettir. Bu sırrın son koruyucusu ise Veli Dede'dir fakat bilinmeyen şey, bu hazinenin altın, elmas veya yakut değil, içenleri hastalıktan ve yaşlılıktan uzak tutan 'hayat suyu' olmasıdır. Aslı, büyük bir maceranın içine girer.