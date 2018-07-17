​İstanbul semalarında dikkat çeken uçuş

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Abuja seferini yapan uçağı İstanbul semalarında defalarca tur attıktan sonra Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
TK623 sefer sayısı ile kalkış yapan THY uçağının, kuş sürüsüne çarptığı ve iniş ağırlığına ulaşmak için defalarca havada tur attığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz yıl da, İstanbul'dan Kanada'ya gitmek için havalanan THY uçağında 16 yaşındaki bir yolcu rahatsızlanmıştı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönme kararı alan pilot, iniş ağırlığına ulaşmak için 7 saat 20 dakika boyunca Marmara Denizi üzerinde tur atmış, 6 ton yakıt tüketmişti.