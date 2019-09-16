Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 kişi yaralandı

Hayat

Nebil Özgentürk: Safranbolu belgesellerin başkenti

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Bu yıl 25-28 Eylül'de düzenlenecek. Festival öncesi jüri başkanı yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün "Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi" belgesel film gösterimi, söyleşi ve imza günü yapıldı. Özgentürk, "Safranbolu'nun 20 yıllık belgesel film sürecini saygıyla selamlıyorum. Safranbolu belgesellerin başkentidir" dedi.