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İstanbul Üniversitesi'nde korkutan yangın

İstanbul Üniversitesi'nde korkutan yangın

21:1928/05/2025, Çarşamba
DHA
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Yangında yaralanan olmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangında yaralanan olmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın kampüsünde yangın paniği yaşandı. Kampüs içerisindeki inşaatın deposunda yangın çıktı. Alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın kampüsü içerisindeki inşaatın deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait kampüsün içerisinde çıktı. Kampüste devam eden Veterinerlik Fakültesi İnşaatı'nın depo olarak kullanılan kısmındaki malzemelerin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine kampüse polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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