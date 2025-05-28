Yangın saat 17.30 sıralarında Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait kampüsün içerisinde çıktı. Kampüste devam eden Veterinerlik Fakültesi İnşaatı'nın depo olarak kullanılan kısmındaki malzemelerin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine kampüse polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.