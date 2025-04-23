Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

15:5723/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
İstanbul'da 6,2 deprem paniğe neden oldu.
İstanbul'da 6,2 deprem paniğe neden oldu.

İstanbul Valiliği'nden 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapıldı. Valilik, panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle 151 vatandaşın yaralandığını belirtti.

İstanbul Valisi
Davut Gül
, bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD merkezine giderek incelemelerde bulundu.

Toplantı devam ederken İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.


Valilik, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirtti.


151 kişi yaralandı


Açıklamada,
"Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle; enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."
denildi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İstanbul
#Davut Gül
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler yarın tatil mi? 24-25 Nisan'da üniversiteler tatil oldu mu?