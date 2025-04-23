Bakan Tekin okullarda herhangi bir risk bulunmadığını belirtti.
İstanbul 6,2'lik depremle sarsılırken 'yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabı da merak edilir oldu. Tvnet canlı yayına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak" dedi.
İstanbul'da 3.9'luk Silivri merkezli depremin ardından saat 12.49'da ikinci bir deprem daha yaşandı.
İkinci deprem Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Vatandaşlar panikle sokaklara dökülürken her hangi bir yıkım ihbarının olmadığı belirtildi.
İstanbul'da okullar yarın tatil mi?
İstanbul'da okullar yarın tatil mi?
Öte yandan
"yarın okullar tatil olacak mı?"
sorunun cevabı da merak edilir oldu.
Tvnet canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki son durum ve yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bilgileri paylaştı. Tekin "
Yarın okullarımız olacak"
dedi.
Okulların son durumuna ilişkin de konuşan Tekin şunları söyledi;
Durum tespit çalışması yapıldı. Sadece 2 okulumuzda sıva çatlağı bakımından hasar durumu var. Onun dışında sorun yok. Okullarımız vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak kullanılıyor. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık.
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