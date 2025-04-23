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İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yarın kamu çalışanları idari izinli mi olacak?

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Yarın kamu çalışanları idari izinli mi olacak?

16:4923/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması ile kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İstanbul'da meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden olurken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. İstanbul Valiliği son olarak yaptığı açıklamada; kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.


İDARİ İZİNLİ SAYILACAK


İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.


İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.


Valilik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


“Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz.”



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