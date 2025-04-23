Cevdet Yılmaz'dan İstanbul Depremi açıklaması: "Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin,

"Kurumlarımız zaten açıklama yapıyorlar. İstanbul'a ve hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var. Şu ana kadar ihbar edilmiş bir şey yok. Farklı kaynaklar yerine resmi kurumlarımızı takip etmekte fayda var"