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İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

16:0423/04/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

En küçük sarsıntı Büyüçekmece, en büyük sarsıntı Silivri'de meydana geldi.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.


#DEPREM
#büyükçekmece
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