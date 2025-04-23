İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

En küçük sarsıntı Büyüçekmece, en büyük sarsıntı Silivri'de meydana geldi.

En küçük sarsıntı Büyüçekmece, en büyük sarsıntı Silivri'de meydana geldi.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.