Gündem İstanbul Valiliğinden son dakika uyarı Yağmur gece boyunca sürecek
İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden son dakika uyarı: Yağmur gece boyunca sürecek

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağmur gece boyunca devam edecek. İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini duyurdu. Valilik, Fatih’te metrekareye 114 kilogram olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy ve Ümraniye’de metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul Valiliği sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile ilgili resmi açıklamada bulundu. Açıklamada Fatih ilçesinde 114 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy ve Ümraniye’de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle 13.10 ile 14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığının belirtilen açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Yağış ile ilgili saat 16.00’ya kadar İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2 bin 414 ihbar yapıldığı ve ekiplerin seferber edildiği aktarılan açıklamada “Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir” denildi.

Unkapanı'nda alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı
GÜNDEM
Unkapanı'nda alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı

Sağanak yağmur İstanbul'u felç etti: Trafik durdu
GÜNDEM
Sağanak yağmur İstanbul'u felç etti: Trafik durdu

Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıkarıldı
OYNAT 01:25
Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıkarıldı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sağanak yağışın boyutu vatandaşın kamerasına yansıdı
OYNAT 00:23
Sağanak yağışın boyutu vatandaşın kamerasına yansıdı
Eminönü'nde bir vatandaşın yağmurun şiddetini cep telefonuyla görüntülediği anlar kameralara yansıdı. Yolların sular altında kaldığı noktada esnaf zor anlar yaşıyor.

Eminönü'nde alt geçidi su bastı
OYNAT 00:26
Eminönü'nde alt geçidi su bastı
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Yağan yağmur, Eminönü alt geçidinin su baskınına teslim olduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış ağaçları devirdi
OYNAT 01:49
İstanbul'da sağanak yağış ağaçları devirdi
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte ağaçlar devrildi, bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da dehşete düşüren kareler
FOTOĞRAF 42
Title
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. Eminönü’nde trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ayrıca, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı. İstanbul'un bazı bölgelerine 1,5 saat içinde 113 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.
Title
Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu.
Title
Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.
Title
D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.
Title
Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.
Title
Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.
Title
Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı.
Title
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.
Title
Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Title
Metro İstanbul da hava muhalefeti nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu.
Title
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
Title
Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Title
Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Title
İstanbul'da sağanak
Title
İstanbul'da sağanak
Title
İstanbul'da sağanak
Title
İstanbul'da sağanak
Title
İstanbul'da sağanak
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da dehşete düşüren kareler
İstanbul'39;da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik#39;te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü. D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi. Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.
Valilikten son dakika uyarı

Valilikten son dakika uyarı

​Şiddetli yağmur gece boyunca sürecek.
Dolu TEMde trafiği durdurdu

Dolu TEM'de trafiği durdurdu

Kocaeli'nde dolu ve aşırı yağışlar trafiği etkiledi.
Bir anda çıkageldiler

Bir anda çıkageldiler

Alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı.
Yüzerek kurtarıyorlar!

Yüzerek kurtarıyorlar!

​Eminönü'nün sembollerinden alt geçit sele teslim
Dehşete düşüren kareler

Dehşete düşüren kareler

​Canını kurtarmak için kamyonetin üzerine çıktı
Üsküdar'da <br>deniz ile kara birleşti

Üsküdar'da
deniz ile kara birleşti

​İstanbul'u vuran selin ardından deniz taştı.

Sel can aldı

Sel can aldı

Unkapanı'nda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul durdu!

İstanbul durdu!

​Sağanak yağmur trafiği kilitledi, ulaşım felç oldu.
Yağmur vurdu!

Yağmur vurdu!

Sokaklar dereye döndü, vapur seferleri yapılamıyor...
Burası Kapalıçarşı

Burası Kapalıçarşı

​Tarihi mekanda büyük zarar var.
Kriz sona erdi

Kriz sona erdi

​Sudan'da otorite krizini bitiren anlaşma imzalandı.
Ulusal <br>seferberlik şart

Ulusal
seferberlik şart

Gayri Safi Milli Hasıla'sının üçte biri yok olacak.
Akaryakıt tankeri otomobili biçti

Akaryakıt tankeri otomobili biçti

​Aşırı yağışlar sonrası Maslak'ta feci kaza.
10 yılda<br>50 milyon yolcu

10 yılda
50 milyon yolcu

​YHT ile en çok akraba ziyaretine gidildi.
Bombalı eylem planlıyorlardı

Bombalı eylem planlıyorlardı

​Türkiye'de eylem hazırlığında olan iki DEAŞ'lı tutuklandı.
Gelebilseydi <br>kurban kesecekti

Gelebilseydi
kurban kesecekti

​Filistin'e giriş yasağı getirilen Tlaib'in büyükannesi üzgün.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.