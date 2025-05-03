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İstanbul Valisi Gül'den Önder için taziye mesajı

İstanbul Valisi Gül'den Önder için taziye mesajı

17:533/05/2025, Cumartesi
AA
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İstanbul Valisi Gül'den Önder için taziye mesajı
İstanbul Valisi Gül'den Önder için taziye mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.


Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.






#İstanbul Valisi Davut Gül
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