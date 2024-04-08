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İstanbul Valisi Gül'den provokatif eylemlere tepki: Katil arayan İsrail'e baksın

İstanbul Valisi Davut Gül, provokasyon amacıyla gerçekleştirilen İsrail karşıtı eylemlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar'' ifadelerini kullandı.

00:42 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:47 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Vali Gül şer odaklarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği provokasyona tepki gösterdi.
Vali Gül şer odaklarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği provokasyona tepki gösterdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Gül, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." ifadesini kullandı.


Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır. Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar."


#Davut Gül
#İstanbul
#Filistin
#İsrail
#eylem
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