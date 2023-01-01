İstanbul Valisi Gül'ün Gaziler Günü yemeğine davet ettiği İmamoğlu programa vekilini gönderdi

Ekrem İmamoğlu - Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül ev sahipliğinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı gerçekleştirildi.
Programa; Eski Millî Savunma Bakanı ve 28. Dönem Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Kuzey Deniz ve Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, ilgili kurumların temsilcileri, kahraman gaziler ve aileleri katıldı.
İmamoğlu vekilini gönderdi
Vali Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa davet edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Gaziler Günü yemeğine İmamoğlu yerine İBB Başkan Vekili Akın Gürkan katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Gül, Gaziler Günü’nü kutlayarak şu açıklamalarda bulundu: