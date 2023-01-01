İstanbul Valisi Gül'ün Gaziler Günü yemeğine davet ettiği İmamoğlu programa vekilini gönderdi

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, bu vesile ile siz kıymetli gazilerimizle bir araya geldik. Tüm gazilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz. Görev süremizde sizleri evlerinizde ziyaret etmeye gayret göstereceğiz. Bizlere bu vatanı bırakan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Siz kıymetli gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve vefat etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz."