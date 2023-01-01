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İstanbul Valisi Gül'ün Gaziler Günü yemeğine davet ettiği İmamoğlu programa vekilini gönderdi

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı gerçekleştirildi. Programa, eski Millî Savunma Bakanı ve 28. Dönem Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra kahraman gaziler ve aileleri katıldı. Vali Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa davet edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise katılım sağlamadı. Gaziler Günü yemeğine İmamoğlu yerine İBB Başkan Vekili Akın Gürkan katıldı.

15:17 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Davut Gül

Ekrem İmamoğlu - Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül ev sahipliğinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı gerçekleştirildi.

Programa; Eski Millî Savunma Bakanı ve 28. Dönem Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, Kuzey Deniz ve Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, ilgili kurumların temsilcileri, kahraman gaziler ve aileleri katıldı.

İmamoğlu vekilini gönderdi

Vali Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa davet edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Gaziler Günü yemeğine İmamoğlu yerine İBB Başkan Vekili Akın Gürkan katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Gül, Gaziler Günü’nü kutlayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, bu vesile ile siz kıymetli gazilerimizle bir araya geldik. Tüm gazilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz. Görev süremizde sizleri evlerinizde ziyaret etmeye gayret göstereceğiz. Bizlere bu vatanı bırakan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Siz kıymetli gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve vefat etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz."



#Gaziler Günü
#Davut Gül
#Akın Gürkan
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