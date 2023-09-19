Milli Savunma Bakanı Güler'in 'Gaziler Günü' mesajında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Güler, Gaziler Günü'nü vatana adanmışlık ve yiğitliğin abideleşen sembolü kahraman gazilerin "şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi.
Bugünün aynı zamanda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
'Haydi yavrum haydi git ya gazi ol ya şehit'
'Azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz'
- Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun" dedi.
'Sevdamız Vatan'
Milli Savunma Bakanlığı da "Kahraman gazilerimize ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, rahmet ve minnetle..." ifadelerine yer vererek yayımladıkları "Sevdamız Vatan" başlıklı kliple Gaziler Günü'nü kutladı.