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Milli Savunma Bakanı Güler'in 'Gaziler Günü' mesajında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

"Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seren Som
Seren Som
12:26 - 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güler, Gaziler Günü'nü vatana adanmışlık ve yiğitliğin abideleşen sembolü kahraman gazilerin "şeref ve şan günü" olarak nitelendirdi.

Bugünün aynı zamanda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

'Haydi yavrum haydi git ya gazi ol ya şehit'

Bakan Güler, şehitlik ve gaziliği hiçbir maddi değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref olarak değerlendirerek,
"Gözü gibi bakarak yetiştirdiği kınalı evlatlarını, cepheye uğurlarken annelerimizin dilinden dökülen 'Haydi yavrum haydi git, ya gazi ol ya şehit' duasında da yer bulan gazilik unvanı, ömür boyu taşınacak büyük bir onurdur. Bu nedenle asil milletimiz şanlı tarihimiz boyunca söz konusu vatanı, milli ve manevi değerleri olunca canını hiç düşünmeden feda etmekten çekinmemiştir"
dedi.

'Azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz'

Güler mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir asrın en yoğun ve en etkin faaliyetlerini sürdürerek, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz."
  • Güler, "Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun" dedi.

'Sevdamız Vatan'

Milli Savunma Bakanlığı da "Kahraman gazilerimize ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, rahmet ve minnetle..." ifadelerine yer vererek yayımladıkları "Sevdamız Vatan" başlıklı kliple Gaziler Günü'nü kutladı.




#Yaşar Güler
#Gaziler Günü
#Milli Savunma Bakanlığı
3 ay önce
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