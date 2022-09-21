Gaziler gönülleri titretti

19 Eylül Gaziler Günü’nde, gaziler verdikleri konserle gönül tellerini titretti. İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm bakanlıklarının desteği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğince Gaziler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonunda bir konser düzenlendi. Konserde Yemen ve Çanakkale türküleri seslendirilirken zeybek gösterisi yapıldı. ‘Gönül Telimizi Titretenler’ başlıklı konserde gaziler sahne aldı. Konsere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu, "Onlar, toprağın vatan olma hikayesinin yaşayan şahitleri, gazilerimiz. Rabb’im bizleri şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin" dedi.

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