Kahramanmaraşlı gaziler KKTC’de.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor’ projesi kapsamında Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarete gönderilen 46 Kıbrıs gazisinin ardından 30 kişilik ikinci kafile de yavru vatanı ziyaret ederek hatıralarını yerinde canlandırdı. Gaziler, yavru vatanda Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan’ı makamında ziyaret etti. Gaziler; tarihi mekânları da gezerek hatıralarını yeniden canlandırdılar.