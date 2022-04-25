Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bursa ve İstanbuldaki hain saldırıyı terör oluşumu HBDH üstlendi
BURSA

Bursa ve İstanbul'daki hain saldırıyı terör oluşumu HBDH üstlendi

Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüs ve İstanbul'da TÜGVA’ya yapılan bombalı saldırı eylemlerini, PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumunun düzenlediği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İstanbul ve Bursadaki terör saldırısını kim üstlendi? HBDH nedir?
Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul'da bombalı saldırı olayları gerçekleşmişti. Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik saldırıda bir infaz koruma memuru şehit düşmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. İstanbul'da TÜGVA'daki saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''

Cezaevi aracına bombalı saldırı: El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar, bir personel şehit oldu
GÜNDEM
Cezaevi aracına bombalı saldırı: El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar, bir personel şehit oldu

SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU

Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu TÜGVA’ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.

TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
GÜNDEM
TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı

PKK YAYIN ORGANLARINDA AÇIKLAMA

PKK'ya yakın medya organlarında HBDH adına yer alan açıklamada, saldırının "hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı" olduğunu belirtildi.

Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
GÜNDEM
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?

HBDH NEDİR?

PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor.

Komünist terör örgütleri uzun süre birbiri ile dayanışma içinde olmadığı hatta birbirleri ile çatıştıkları biliniyor.

Emniyetin, Suriye’de PKK güdümünde devlet kurmak ve Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için son günlerde eylemlerini artıran komünist terör örgütlerini kıskaca aldığı ve çok sayıda operasyon düzenlediği kaydedildi.




TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba
GÜNDEM
TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba

Bursa'daki EYP'li terör saldırısında şehit olmuştu: İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören
FOTOĞRAF 32
Title
Bursa'da infaz koruma memurlarını servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit için cenaze töreni düzenlendi.
Title
Düzenlenen törene İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda polis memuru katıldı.
Title
Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 7 infaz koruma memuruna \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Title
'FAİLLER BULUNACAK'<br><br>Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini aktaran Soylu, \"İnşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza eylesin\" dedi.<br><br>
Title
Şehit kızının ağladığını gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağlayan şehit kızının yanına giderek başını okşayıp “Senin baban bir kahraman yavrum.” diyerek teselli etti.<br><br>
Title
Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı.
Title
Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, birçok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.
Title
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracıyla Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.<br><br>
Title
Havalimanındaki törende ise infaz koruma memurları, şehidin tabutunu omuzlayarak tekbirler eşliğinde askeri uçağa taşıdı.<br><br>
Title
Şehidin ailesi ve yakınları, Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bursa'daki EYP'li terör saldırısında şehit olmuştu: İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit için tören düzenlendi. Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı. İçişleri Bakanı Soylu, “Senin baban bir kahraman yavrum" diyerek 7 yaşındaki şehit kızını teselli etti.


Bursa’daki patlamanın ardından yaşanan can pazarı kamerada
FOTOĞRAF 11
Title
Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.
Title
30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.<br>
Title
Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi.
Title
Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit oldu, 7 personel de yaralandı. Patlamadan sonra yaşanan can pazarı cep telefon kamerasına yansıdı.<br>
Title
Olayla ilgili soruşturma Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor.
Title
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar özel çalışma yaparken, kriminal raporların tamamlanması ve güvenlik kamera incelemesinin sonuçlanmasıyla ciddi bir sonuç elde edileceği öğrenildi.
Title
Bursa’daki patlamanın ardından yaşanan can pazarı kamerada
Title
Title
Title
Title
Bursa’daki patlamanın ardından yaşanan can pazarı kamerada
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Çölde Mars deneyimi

Çölde Mars deneyimi

Her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
En ucuzu 10 bin lira

En ucuzu 10 bin lira

​Bayramda akın edecekler: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Bursa ve İstanbuldaki hain saldırıyı terör oluşumu HBDH üstlendi

​Sektör temsilcileri 'kaçınılmaz' diyerek tarih verdi.

​Rusya-Ukrayna savaşında kan donduran trajedi.

​Metrobüsteki yer verme tartışmasında şoke eden sözler.

​Karadeniz'de tehlike: Uzmanlar mayıs ayını işaret ederek uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.