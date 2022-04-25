Bursa ve İstanbul'daki hain saldırıyı terör oluşumu HBDH üstlendi

Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul'da bombalı saldırı olayları gerçekleşmişti. Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik saldırıda bir infaz koruma memuru şehit düşmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. İstanbul'da TÜGVA'daki saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''

GÜNDEM Cezaevi aracına bombalı saldırı: El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar, bir personel şehit oldu

SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU

Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu TÜGVA’ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.

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GÜNDEM TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı

PKK YAYIN ORGANLARINDA AÇIKLAMA

PKK'ya yakın medya organlarında HBDH adına yer alan açıklamada, saldırının "hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı" olduğunu belirtildi.

GÜNDEM Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?

HBDH NEDİR?

PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor.

Komünist terör örgütleri uzun süre birbiri ile dayanışma içinde olmadığı hatta birbirleri ile çatıştıkları biliniyor.

Emniyetin, Suriye’de PKK güdümünde devlet kurmak ve Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için son günlerde eylemlerini artıran komünist terör örgütlerini kıskaca aldığı ve çok sayıda operasyon düzenlediği kaydedildi.

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GÜNDEM TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba

FOTOĞRAF 32 Bursa'da infaz koruma memurlarını servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda polis memuru katıldı. Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 7 infaz koruma memuruna \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti. 'FAİLLER BULUNACAK'<br><br>Teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini aktaran Soylu, \"İnşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza eylesin\" dedi.<br><br> Şehit kızının ağladığını gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağlayan şehit kızının yanına giderek başını okşayıp “Senin baban bir kahraman yavrum.” diyerek teselli etti.<br><br> Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı. Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, birçok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bursa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer katılımcılar tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracıyla Yenişehir Havalimanı'na götürüldü.<br><br> Havalimanındaki törende ise infaz koruma memurları, şehidin tabutunu omuzlayarak tekbirler eşliğinde askeri uçağa taşıdı.<br><br> Şehidin ailesi ve yakınları, Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer yetkililerin katıldığı tören sonrası Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı.<br><br> Bursa'daki EYP'li terör saldırısında şehit olmuştu: İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit için tören düzenlendi. Cengiz Yiğit'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlandı. İçişleri Bakanı Soylu, “Senin baban bir kahraman yavrum" diyerek 7 yaşındaki şehit kızını teselli etti.

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