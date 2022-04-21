Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?

Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit ettiği kadının peşine düştü.

TÜGVA BAŞKANI: HEDEF GÖSTERİLDİK

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, "Vakfımızın hedef gösterilmesi sonucunda bu saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz soruşturmalarına devam ediyorlar, biz de konuyu takip ediyoruz. Ayrıca şunu belirtmek isterim bu saldırı sadece vakfımıza karşı değil isminde tabelasında Türkiye yazan tüm kurum ve kuruluşlara gençlik yapılarına yapılmış bir eylemdir." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfımıza alçakça yapılan bu bombalı saldırıyı lanetliyoruz, konunun takipçisiyiz.



Bu saldırı vakfımızın aylardır hedef gösterilmesinin bir sonucudur.



TÜGVA olarak gençlerimize hizmet etmeye ve hakikat mücadelesini sürdürmeye daha emin adımlarla devam edeceğiz❗️ pic.twitter.com/2OSp26Ig54 REKLAM April 21, 2022

CHP'NİN TÜGVA KARŞITI AÇIKLAMALARI

Enes Eminoğlu'nun açıklamalarının ardından akıllara CHP'nin son günlerde yaptığı TÜGVA karşıtı çıkışlar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bu Meclis'te rüşvet alanın, iş takipçiliği yapanın, TÜGVA'nın hizmetkarlığını yapanlara yer yok." demişti. Öte yandan CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat da "TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir" açıklamasında bulunmuştu.

SÖZCÜ'NÜN HABERİNE SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Türkiye Gençlik Vakfı'nın Gaziosmanpaşa temsilciliğine yapılan saldırıyı TÜGVA'ya değil de TÜGVA'nın bulunduğu binaya yapılmışcasına haberleştiren Sözcü gazetesi ise tepkilere neden oldu. Sosyal medyada Sözcü'ye "Acaba kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?" şeklinde tepkiler verildi.

Sözcü'ye verilen tepkilerden bazıları şu şekilde: