İstanbul'a en çok turist gelen ülke belli oldu

İstanbul, dünyanın göz bebeği olmayı sürdürürken, yabancı misafirlerin de odağında kalmaya devam ettiğini rakamlarla gösteriyor.





Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, İstanbul 2023 yılının 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 artışla 16 milyon 51 bin 324 yabancı ziyaretçi ağırladı.





Bakanlığın verilerine göre, kasım ayında ise İstanbul'da 1 milyon 288 bin 610 yabancı ziyaretçi ağırlandı.





Rusya Federasyonu birinci





Kasım ayında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 135 bin 696 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 89 bin 810 kişi ile Almanya ikinci, 88 bin 727 kişi ile İran üçüncü, 61 bin 566 kişi ile ABD dördüncü oldu.





Amerika Birleşik Devletleri’ni sırasıyla 51 bin 371 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 48 bin 403 kişi ile Suudi Arabistan ve 43 bin 442 kişi ile Fransa izledi.









Arap ülkeleri içerisinden kasım ayında Suudi Arabistan birinci





Arap ülkeleri içerisinden kasım ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sıralamasında da Suudi Arabistan birinci, Irak ikinci, Cezayir üçüncü, Fas dördüncü sırada yer aldı.





Fas’ı sırasıyla Libya, Mısır, Lübnan ve Tunus takip etti.





İlk tercih İstanbul Havalimanı





İstanbul’a kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.





Yılın 11 ayında 11 milyon 258 bin 531 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı'nı, kasım ayında 905 bin 90 yabancı tercih etti.





Kasım ayında İstanbul’a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 72,67 oldu.





Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı





Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 11 ayda 4 milyon 384 bin 636 yabancı giriş yaparken bu sayı kasım ayında 339 bin 9 olarak gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı, en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı oldu.





Yabancıların yüzde 27,22’si İstanbul'a hava yolu ile giriş yaptı





Hava yoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 27,22’sini oluşturdu. Kasım ayında hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 1 milyon 245 bin 518 oldu.





İstanbul’a geçtiğimiz ay deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise kasım ayında 43 bin 92 olarak gerçekleşti.





Doluluk Oranı Yüzde 56,78





Kültür ve Turizm Bakanlığının en son yayınladığı konaklama istatistiklerine göre Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın ekim ayında toplam 1 milyon 224 bin 16 oldu. Bu tesislerde toplam 2 milyon 711 bin 678 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,22 gün oldu. İstanbul’daki konaklama tesislerinin ekim ayı doluluk oranı ise yüzde 56,78 olarak gerçekleşti.







