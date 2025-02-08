İstanbul'a ikinci deprem deposu

AFAD, İstanbul'a 2. lojistik deponun yapımına başladı. Silivri'de kurulması planlanan depo, Tuzla'daki ilk depo gibi çalışacak ve Avrupa yakasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde örgütlenecek. Bu depoya QR kod ile lokasyon ve stok bilgisine erişim imkânı da sağlanacak. QR kod deprem buluşma noktalarına ve sığınma yerlerinde de olacak. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, olası deprem için İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve Sakarya illerinde görevlendirme planlaması yapıldı. Afet ve acil durum müdahale grupları ve koordinasyon birimlerinin görev ve sorumlulukları belirlendi, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planının temel prensipleri belirlendi. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzemelerde de yerli üretimin payı artırıldı. Arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan 41 ithal ürünün 23'ü için yerli üretim talebi oldu. 16 ürünün temini ise milli olanaklarla üretim yapan firmalardan sağlandı.