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İstanbul’a karşılık Esenyurt

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 19/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 23:50 - 18/12/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP ve DEM Parti arasındaki pazarlıklar kızışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’da destek karşılığında DEM Parti’ye, CHP yönetimindeki ve Kürt seçmenin yoğunlaştığı Esenyurt’ta belediye meclis üyeliği ve hatta belediye yönetiminde etkili olma vaadinde bulunacağı belirtiliyor. Ancak CHP kaynakları, “DEM Parti bizi bir yere çekmek istiyor, bu yer CHP’nin olmak istediği bir nokta mıdır, tartışılır” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Batı’da da belediye alabiliriz” çıkışının hedefinde İstanbul olduğunu, İstanbul özelinde ise Esenyurt’un öne çıktığını ifade etti. Kaynaklar, “Bu ilçe CHP yönetiminde ama DEM’in de güçlü bir kitlesi var. Biz batıda DEM’e belediye kazandıracak nokta değiliz. Seçmenimiz de bunu yanlış algılar” değerlendirmesi yaptı. DEM Parti kaynakları ise İmamoğlu’nun kenti elinde tutmak için CHP’ye dahi ters gelebilecek vaatler sıralamasına şaşırmayacaklarını söyledi.




#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#DEM
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