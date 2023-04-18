İstanbul’a risk yasası şart

Kahramanmaraş merkezli depremlerin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yaklaşık 1000 sayfalık taslak raporunu tamamladı. Raporda, Türkiye'de deprem üreten ve ağır hasar meydana getiren 450'ye yakın fayın varlığından söz edildi. Komisyon'un öneri, tavsiye ve tekliflerinin de yer aldığı raporda, "Riski olan illerde dirençli şehirler oluşturulmalı. Bütün Türkiye'deki riskli bölgelerden başlayarak depreme hazırlık yapılmalı. Her binanın projesi muhafaza edilmeli ve proje binanın yöneticisine zimmetlenmeli." denildi.