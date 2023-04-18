İstanbul’a risk yasası şart

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Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından hazırlanan TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu Raporu’nda önemli detaylar yer aldı. Olası bir İstanbul depremi öncesi risk yasasının hayata geçirilmesini öneren rapora göre, yapıların 5 yılda bir denetlenmesi gerekiyor.
CEZALAR AĞIRLAŞSIN
Rapora katkı sunan komisyon üyeleri, kentsel dönüşüm için ayrı ve tüzel kişiliğe sahip Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulmasının yanı sıra kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik cezaları ağırlaştırılması isteniyor. İşte komisyon raporunda yer alan talepler:
* Afet Şehircilik Bakanlığı kurulmalı.
* Bina yapımında görev alan kişiler temel eğitimden geçirilmeli. Yapı denetim kuruluşları denetlenmeli.
* Asma kat düzenle-mesi kaldırılmalı.
* Hızlı bina taraması, riskli yapı analizinden önceki aşama olarak yönetmeliğe girmeli. Yapı stokunun depreme karşı kırılganlığı tespit edilerek riskli yapı analizine sevki uygun görülenler için kanun hükümleri uygulanmalı.
* Bedelli askerlik yapanlar ile komando taburlarına arama
kurtarma eğitimi verilmeli.