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İstanbul’a tasfiye

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki rekabet seçim yenilgisinin ardından kızıştı.

Mehmet Güney
04:00 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu.

Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu.

Hafta içi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) üyeler istifalarını sundu. CHP’nin zirvesindeki bu gelişmelerin İstanbul rekabetine de etki edeceği konuşuluyor.

KAFTANCIOĞLU GİDECEK

Yeni MYK’nın ilan edilmesinin ardından CHP’de bazı il başkanlıklarında da değişimlerin yaşanacağı bildirildi. Bunun il adımının istifa eden Kayseri İl Başkanı Adil Demir’in istifası olduğu ifade edildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da görevi bırakacak isimler arasında olduğu iddia ediliyor.

2019’DAN BERİ REKABET

Kılıçdaroğlu, MYK’nın istifasını sunduğu gün Kaftancıoğlu ve İmamoğlu ile de görüşmüştü. Kaftancıoğlu’nun istifa ya da görevden alınması ise İmamoğlu’nun parti içindeki gücünü pekiştirecek. İkili arasındaki rekabet 2019 yerel seçim süreci ve sonrasına uzanıyor. İstanbul’da sağlanan başarı taraflar arasında paylaşılamamıştı. İstanbul’daki parti örgütlerinde; Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Canan Kaftancıoğlu’nun daha etkili olduğu biliniyor. İmamoğlu’nun da etkili olma isteğinin Kaftancıoğlu tarafından engellendiği, belediyede ise Kaftancıoğlu’nun etkili olma isteğinin İmamoğlu tarafından engellendiği belirtiliyor.



#CHP
#Canan Kaftancıoğlu
#Ekrem İmamoğlu
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