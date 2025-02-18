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İstanbul’da 23 taşınmazdaki usulsüzlükler için suç duyurusu yapıldı

İstanbul’da 23 taşınmazdaki usulsüzlükler için suç duyurusu yapıldı

16:4618/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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İstanbul'da 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda kaçak yapılaşma tespit edildi
İstanbul'da 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda kaçak yapılaşma tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı; İstanbul Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yapı kaçakları ile mücadelede önemli adımlar attı. Bakanlık, gelen ihbarlar sonrasında sahil şeridinde yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıkların tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

Bakanlık uzmanları o denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitler yaptı ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.



Bu denetimler sonrasında;

21 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.


Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.


10 Ocak 2025'te başlayan denetimler sürüyor.




#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Bebek
#Arnavutköy
#Kuruçeşme
#Ortaköy

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