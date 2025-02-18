Turizm Türkiye için stratejik sektör

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3'üncü TÜRSAB Turizm Kongresi, dün Antalya'da başladı. Kongrenin bu seneki mottosu, "Eğitim, iletişim ve dayanışma" oldu. Organizasyon, turizm sektörünün bugününe ve geleceğine ışık tutmayı ve sektörü şekillendirmeyi hedefliyor.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün Türkiye için stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

KONGRELER MESLEK ADINA ÖNEMLİ

Bağlıkaya, "Birbirinden çok farklı insanları mutlu etmenin zorluğunu en iyi turizmciler bilir. Size sağlıklarını, güvenliklerini keyiflerini ve hayallerini teslim edenlerin beklentilerini karşılarken hep güler yüzlü olmak kolay değildir. Meslek örgütü olarak en önemli görevlerimizden biri de meslektaşlarımızın sektör ile ilgili güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların en önemlisi de bu kongredir. Eğitim, iletişim ve dayanışma temalarıyla düzenlediğimiz kongremizde birbirimizden öğrenmek, omuz omuza durmak ve mesleğimizi ileriye taşımak için buradayız. Turizm, Türkiye için önemli ve stretejik bir sektördür" dedi.

ÇOK BADİRELER ATLATTIK

Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Ne badireler atlattık; bombalar, depremler, pandemiler. Hepsine direndik ve her musibetten ders çıkarıp daha iyiye daha güzele varmak için yolumuza devam ettik. Biz, ülkemizi daha da iyi bir konuma getirecek sonuçlarını gerçekleştirecek güçteyiz." Bağlıkaya, ayrıca turizmde insan merkezli ve insan odaklı bir anlayıştan asla vezgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Hak ettiğimiz bir destinasyon olduk

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı ise, turizmde değerler zinciri oluşturulması gerektiğini söyledi. Yağcı, bu yıl 65 milyon turist 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini, kişi başı harcamalarda da önemli rakamlara ulaşıldığını belirterek, "Turizmde artık önemli noktalara geldik ve daha da büyüyeceğiz. Ülke olarak dünyada hak ettiğimiz bir destinasyon olduk" dedi.







