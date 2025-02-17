İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 276 uçuşla Londra Heathrow, bin 234 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 143 uçuşla Paris-Charles De Gaulle ve bin 107 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.