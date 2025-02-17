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İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

16:0017/02/2025, Pazartesi
AA
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İstanbul Havalimanı 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı 1336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, 3-9 Şubat tarihlerinde günlük ortalama bin 336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3-9 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 336 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 276 uçuşla Londra Heathrow, bin 234 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 143 uçuşla Paris-Charles De Gaulle ve bin 107 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

#Eurocontrol
#İstanbul Havalimanı
#Avrupa

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